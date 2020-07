Liten risiko for at slakteria i Noreg blir smitteklynge

Folkehelseinstituttet har hjelpt kjøtindustrien med råd for korleis dei effektivt skal handheve smittevernreglane på fabrikkane.

– Det består i at ingen med covid-19 symptom skal gå på jobb, ein meters avstand, i tillegg til andre hygieneråd, men elles blir slaktinga gjennomført i samsvar med normale rutinar, skriv seniorrådgivar Solveig Jorde ved smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet til NRK.

Dei meiner det er lite sannsynleg at vi får ei smitteklynge ved eit slakteri i Noreg.

Slakteri kan vere spesielt utsett fordi dei tilsette arbeider tett og i høgt tempo. Omgivnadene er fuktige og kalde, og dei tilsette må ofte rope til kvarandre for å bli høyrde. Dette er omgjevnader koronaviruset trivst godt i.

Fungerande produksjonssjef i Nortura Vibeke Lamark seier dei har god smitteberedskap og kontakt med FHI.

– Vi har jobba for at smittevernreglane er kjent og blir respekterte på våre slakteri. Vi har arbeidd for å unngå at dei tilsette står for tett, eller at det blir for mange på pauserommet. I nokre tilfelle har vi også sett opp glasskjermar, seier ho.

