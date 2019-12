Listeria påvist hos Strøm-Larsen

Selskapet meldte selv om funnet etter at de hadde fått svar på prøver 19. oktober. Listeria-funnet ble gjort på karbonader som ble produsert på selskapets pølsemakeri i Kjøttbyen på Furuset i Oslo.

Medeier i Alf Strøm-Larsen AS avdeling Furuset, Erik Strøm-Larsen, sier at karbonadene aldri kom ut på markedet.

– Dette tilfellet var et veldig lite funn som ikke kom på markedet. Vi sendte som alltid inn fem eksemplarer til analyse, og i en av de pakkene ble det funnet den laveste grenseverdien for hva som er lov ha når det gjelder Listeria, sier Strøm-Larsen til Nationen.

Gjennomført "intern gransking"

Avdelingen på Furuset leverer produkter til både delikatesseforretningen med samme navn på Torshov i Oslo og til andre kunder, som restauranter og kantiner.

Strøm-Larsen opplyser i en e-post til Mattilsynet 2. november at de i løpet av dagene etter Listeria-funnet utførte en "intern granskning i forhold til listeria-funnet".

I e-posten til Mattilsynet der selskapet opplyser om funnet, viser de til at bakterien kan ha oppstått som følge av de har brukt den samme temperaturmåleren på stekte kaker og under nedkjøling.

"Vi har gått igjennom vår stekeprosess og ser at dette kan ha skjedd med temperaturmåleren som brukes både på stekte kaker og nedkjøling. Dette er noe vi burde ha tenkt på, men det vil bli kjøpt inn et eget temperaturmål for nedkjølingsprosessen. Karbonadene pakkes på rom for ferdigvare og der har vi tatt mange prøver som er alle helt fine, så der kan vi ikke se at det er noe nå", skriver selskapet til Mattilsynet.

Erik-Strøm Larsen opplyser til Nationen at personen som håndterte det aktuelle partiet også kan ha vært en smittekilde ettersom det var den samme personen som stekte kakene som målte temperaturen på produktene. Dette kan ha ført til kryssforurensing.

Kastet 170 kilo

Ifølge Strøm-Larsen valgte de å sende hele varepartiet på 170 kilo med karbonader til destruksjon. Karbonadene ble produsert 12. oktober i år.

I forbindelse med påvisningen har Strøm-Larsen iverksatt flere tiltak:

– Rutine for bevegelse mellom stekerom og nedkjølingsrom, samt bruk av temperaturmåler i begge sonene er strammet inn. Det skal ikke brukes samme temperaturmåler til både steking og nedkjøling.

– Det er tatt flere Listeria-prøver av miljø og produkter (karbonader og medisterkaker) uten påvisning.

– Varepartiet er destruert og det er sendt inn dokumentasjon på utsending av varepartiet til Norsk Protein AS.