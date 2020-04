Ramstad har fortid i Ringnes As, hvor hun har vært ansvarlig for markedsføring. Nå tar hun over som markedsdirektør etter Gro Tvedt Anderssen, som i fjor ble presentert som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund.

– Vi er svært glade for å få Line med på laget. Felleskjøpet er et konsern med omfattende virksomhet med produkter og tjenester i mange markeder. Selskapet er i endring i takt med landbruket og digitaliseringen i samfunnet, og jeg ser fram til å få inn en ressurs som Line med hennes bakgrunn og erfaring, sier Terje Johansen, som er konstituert konsernsjef i Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Ramstad har også en fortid i Tine, og er derfor kjent godt kjent med samvirkeorganisasjonene. I Felleskjøpet får Ramstad ansvar for markedsføring, kommunikasjon og digitale kanaler.

Annonse

Les også: Tine har best omdømme blant norske bedrifter

I tillegg til erfaring fra Ringnes og Tine, har Ramstad også bakgrunn fra Orkla, både i Lilleborg og Orkla Health. Hun har lang erfaring som leder og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

– Felleskjøpet representerer det jordnære, og har en svært viktig rolle i norsk matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av våre ressurser. Landbruket er også en teknologidrevet næring med store muligheter, og nettopp denne kombinasjonen var en av grunnene til at jeg tok denne jobben. I tillegg har Felleskjøpet en svært sterk og unik merkevare i Norge, noe som er en drøm å jobbe med for en markedsfører, sier Ramstad.

Ramstad tiltrer i jobben 4. mai 2020.