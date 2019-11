Lerum måtte betale 125.000 kroner for å gi vekk saft

Lerum er ein av dei største saftprodusentane i landet. Trine Lerum Hjellhaug er administrerande direktør i selskapet, og nektar å tøyme ut drikkande produkt, i staden for har dei gitt ho bort til velgjerdsformål og idrett.

Det viser seg å koste bedrifta dyrt.

– Produkta er like gode og vi bestemte oss for å gi det vekk. Det har faktisk kosta oss 125.000 kroner pluss moms i avgifter. Det hadde vore langt billegare for oss å tømme det ut, enn å gi det vekk, seier ho til NRK.

Lerum vil likevel ikkje slutte å gi bort saft som er drikkande. Dei har tatt eit val om å ønske å bidra til dei som treng det.

