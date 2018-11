Leiro beskylder Nortura for «bruk og kast»

Onsdag ble det kjent at konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg, måtte forlate jobben i kjøttsamvirket. Konsernstyret begrunnet avgangen med «manglende måloppnåelse og for svake resultater».

Tidligere konsernsjef i Norgesgruppen Sverre Leiro kommenterer avgangen på Twitter med kommentaren å skrive at avgangen bærer preg av «litt vel mye bruk og kast».

Til Nationen utdyper han;

– Blant de siste to sjefene har det vært en tendens til bruk og kast. Jeg mener styreledelsen i Nortura har hatt en tendens til å legge skylden på konsernsjefen. Det synes jeg ikke noe om, sier Leiro.

Kolberg tok over som konserndirektør i 2013 etter at Runar Larsen gikk av i 2012. Larsen tok over etter Geir Olav Opheim i 2011.

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag trekker også fram komplikasjoner knyttet til utrullingen av et nytt datasystem som en av grunnene til at de ba Kolberg trekke seg.

– Min mening er at Nortura bør gå andre steder i selskapet for å løse problemene, enn å kaste konsernsjefen, sier Leiro.

De åtte første månedene i år gikk Nortura med et samlet underskudd på 135 millioner kroner før skatt, noe som er nesten 190 millioner kroner svakere enn samme periode året før. Styreleder Vaag mener også at resultatet for 2017 ikke er bra nok.

– De har hatt en del kundefordringer, og mistet en del portefølje. Det er ikke nødvendigvis konsernsjefen å laste, selv om han sitter med det totale ansvaret, sier Leiro.

Nortura-sjefen Arne Kristian Kolberg må gå «grunnet manglende resultatoppnåelse» https://t.co/Y9sEpIxiKO — Sverre Leiro (@svleir) November 21, 2018