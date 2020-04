Landbruksdirektoratet: Matimporten fungerer fortsatt godt

Det har vært utfordringer knyttet til logistikken rundt import av mat til Norge. Grensepasseringer og mannskap på skip har skapt vanskeligheter, men disse er nå løst. Ifølge Landbruksdirektoratet er det derfor ingen problemer med importen av mat til Norge.

Ifølge direktoratet er korn den jordbruksvaren det handles mest med over landegrensene. Den siste prognosen fra det internasjonale kornrådet (IGC) viser forventninger om en total kornproduksjon i 2020–2021 på 2,22 milliarder tonn. Dette er omtrent på nivå med prognosen for kornforbruk, og etter prognosene vil derfor sluttlageret være omtrent som i 2019–2020.

Russland stopper eksporten

Samtidig ble det søndag kjent at Russland stanser sin eksport av korn fram til 1. juli.

Flere land, blant andre Romania, har vurdert å stanse eksporten til land utenfor EU.

Annonse

Seksjonssjef Harald Moksnes Weie i Landbruksdirektoratet mener det er viktig å unngå forbud mot eksport.

– Slik kan vareflyten over landegrensene fortsette å gå som normalt, sier Moksnes Weie til direktoratets nettsider.

Normal produksjon

Som med importen til Norge, går også landbruksproduksjonen i Norge som normalt.

"Markedsregulatorene Tine, Nortura og Felleskjøpet rapporterer i uke 17 om at sektorene de representerer har iverksatt tiltak for å holde normal drift i gang og at de forsyner markedet. For matforsyningen er det viktig at slakteri, meieri, matmel- og kraftfôrmøller holdes i kontinuerlig drift, og at man unngår nedstengning. Aktørene rapporterer om at det går bra", skriver direktoratet.

Videre skriver de at store svingninger i valutakuren ikke er gitt like store utslag i råvareprisene.