Det er Opinion som har gjennomført undersøkelsen på veiene av Q-meieriene. I undersøkelsen blir kombinasjonen av økt bevissthet på å ikke kaste mat (49 prosent), samt at man går sjeldnere i butikken (33 prosent) blir oppgitt som viktigste årsaker til at man kaster mindre enn tidligere. Mange svarer også at de har bedre tid til å lage mat og restemat nå.

– Det er gledelig å høre at nesten halvparten av de spurte sier at de kaster mindre mat. Jeg ville trodd at tallet var enda høyere. Forhåpentligvis vil denne tiden gi oss mer respekt for maten. Håpet er at dette fører til redusert matsvinn i de tusen hjem, også etter at landet er på fote igjen, sier Mette Nygård Havre bak folkebevegelsen «Spis opp maten» i en pressemelding.

Kaster mindre middagsrester

Middagsmat-/rester er de matvarene det kastes mindre av. Men også brød, frukt & grønt og pålegg kastes det mindre av. 31 prosent kaster mindre melk og andre meieriprodukter

Samtidig har også interessen for å spise norsk mat økt. To av tre sier i undersøkelsen at de vurderer det som mer viktig nå enn før at maten har norsk opprinnelse.

Bekymringen for om det er nok matvarer i butikkene er lav. 76 prosent sier dette ikke er en bekymring. 91 prosent sier de har tillit til leverandører av meieriprodukter.

Hamstret melk

Samtidig oppgir 14 prosent at de har opplevd tomme butikkhyller når det gjelder melk de siste ukene. Bent Myrdahl i Q-meieriene sier dette skyldes hamstring.

– Vi opplevde en brå økning i melkesalget, som kom veldig plutselig og uforutsett. Heldigvis er vi vant til å snu oss raskt rundt. Sånn som det er nå har vi mer enn nok varer til alle. Kapasiteten på våre meierier er god og vi planlegger for normal produksjon i tiden fremover.

