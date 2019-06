På speeddate for å lykkes med bygdeturismen

Fra næringslivet var blant annet Maria Poetzsch fra Finn.no. Hun organiserer blant annet ledermøter for bedriften. Hun var på plass for å finne potensielle kunder, samt informere om hvilke behov og ønsker de hadde for sine møter. Poetzsch mener det nettopp her ligger et stort potensial for aktører i gårds- og bygdeturismen.

– På slike plasser får man helt andre rammer rundt møtene. Man får oppleve noe helt spesielt, forteller hun.

– Projektor kan vi ta med selv, god mat og fine rammer er det noe annet med.

Poetzsch mener at stadig flere vil ønske å legge møtene sine til slike steder.

– Mange ønsker opplevelser som man vil huske, og har man internasjonale gjester ønsker man å vise de det ekte Norge, sier Poetzsch og forteller at hun utelukkende har fått positive tilbakemeldinger fra møtedeltakerne på slike samlinger.

Noe annet enn et hotell

En av representantene for bygdeturismen på møtet var Anne Kristin Rolstad fra Rolstad gård på Nes på Romerike. Hun tror folk ønsker seg noe særegent.

– Dette er noe annet enn du får på et hotell, sier Rolstad som tror folk er underernært på opplevelser

– Her får de oppleve det ekte norske med blant annet nylagte egg fra frittgående høner.

Hun forteller om en opplevelse da hunden sto og bjeffet utenfor grinda inn til gården. Hun ble nervøs for hvordan gjestene ville oppleve dette.

– Det endte med at de slapp hunden inn. De ønsket den ekte opplevelsen som om de var blitt en del av familien.

Maria Poetzsch i Finn forteller at nettopp slike opplevelser fører til at deltakerne husker møtene bedre.

– Du får en knagg å henge møtene på. Hvis du husker den gangen du satt på en låve mens det striregnet ute, eller den gangen du gikk opp Besseggen, vil du også huske mer av hva selve møtet handlet om.

Fakta Hanen Næringsorganisasjon for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske. Over 500 medlemsbedrifter fordelt på tolv distrikter. Står bak veiskiltet «Veghanen», og kontroller kvaliteten hos bedriftene som benytter seg av dette serviceskiltet.

Vil ta toget

Agnete Linden Moen i Hanen forteller at kundene er opptatt av bærekraft.

– Mange vil ha mulighetene til å ta toget til samlingene sine, sier hun.

Hun mener dessuten at det spesielt rundt Oslo er et stort potensial. Dette er Poetzsch enig i.

– Det kan ikke være lenger reisetid til møtet enn den tiden møtet faktisk varer.

Samtidig mener Poetzsch at mange ønsker å se Norge, men at å spare miljøet og leve bærekraftig er viktig.

– Det er ingen tvil om at det er en fordel med lokal mat og drikke, understreker hun.