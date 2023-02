Yara vil betale 55 kroner per aksje, mykje takka vere bøndene

Trass i eit år prega av krig og eit ustabilt marknad, har Yara levert solide resultat, seier konsernsjef Svein Tore Holsether, og forklarar årsaka:

– Med eit globalt produksjons- og distribusjonssystem, eit fleksibelt fabrikkoppsett og som verdsleiande innanfor transport og lagring av ammoniakk, har Yara bevist sin motstandsdyktigheit i ein utfordrande situasjon.

I alt enda Yara med ei omsetning på 5,46 milliardar dollar i fjerde kvartal, ein auke frå 5,03 milliardar dollar (same kvartal i fjor). Nettoresultatet steig frå minus 26 millionar dollar til 766 millionar dollar. Såleis foreslår Yara no eit utbytte på 55 kroner per aksje.

Gass og stoff

Yara er Europa sin største industrielle forbrukar av gass, skrivar DN. Dei er også heilt avhengige av å importere det dei kallar innsatsfaktorar frå Russland.

Innsatsfaktorane er stoff som nitrogen, kalium og fosfor – alt nødvendig for å lage gjødsel. Og som ei av verdas største gjødselprodusentar, må dei produsere. Når då Russland invaderte Ukraina i fjor sat det Yara i ein kinkig posisjon.

Auka lønsamheit

Det blei stopp i import av innsatsfaktorane, og gassprisane flaug til himmels. Yara estimerte då ein kostnadsauke på kring 540 millionar dollar for gass – berre i tredje kvartal. Når dei no leverer eit så sterkt resultat peikar dei spesielt til bøndene som ei viktig årsak.

For medan det har blitt dyrare å lage gjødsel, har også prisen på blant anna korn stige. Den auka lønsamheita til bøndene gjer dei betre kjøpekraft og Yara kan såleis melde om auka etterspørsel, og med auka prisar går det rundt sjølv om salsvolumet er lågare og gassen dyrare.