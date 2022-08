Fikk inn 60 bud på småbruk - tingrett avgjør hvem som får kjøpe

Når lån med pant i bolig er misligholdt kan kreditor begjære tvangssalg til namsmannen eller tingretten.

Ved begjæring om tvangssalg gjennom tingretten skal retten så langt det er mulig gi partene anledning til å uttale seg, før den avsier en kjennelse.

Tingretten vurderer begjæringsgrunnlaget, og beslutter om eiendommen skal på tvangssalg eller ikke.

Tingretten bruker vanligvis en megler eller advokat ved tvangssalg av eiendom.

Eiendommer på tvangssalg legges ut for salg på samme måte som andre eiendommer. I salgsannonsen står det ikke at det er tvangssalg, men det må stå i salgsoppgaven for eiendommen.

Den saksøkte har anledning til å rydde opp i saken på egen hånd fram til tingretten stadfester bud som kommer inn.

Tingretten trenger ikke den saksøktes samtykke til å akseptere eller avslå et bud.

