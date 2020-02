Kystfiskeflåtens utslipp lavere enn havfiskeflåten

Analysene viser hvor mye drivstoff ulike deler av fiskeflåten bruker per kilo fisk de fanger. I studien viser forskerne også til at villfanget fisk har lavere klimagassutslipp enn kjøtt, og at villfanget fisk har lavere utslipp enn oppdrettslaks, skriver Fiskeribladet.

Det fremgår også at av de ulike flåtegruppene i fiskeriene, er det kystnotflåten og de pelagiske trålerne som har lavest utslipp. I disse fiskeriene ligger forbruket i gjennomsnitt på 0,07 og 0,08 liter drivstoff per kilo fisk de fanger.

Til sammenligning bruker torsketrålerne 0,36 liter drivstoff per kilo fisk de fanger, mens de som kommer verst ut, er de mindre reketrålerne som driver kystnært. De bruker 1,48 liter drivstoff per kilo fangst.