Kværner-ledelsen tilfreds med resultatet i andre kvartal

Driftstresultatet var på 132 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 118 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Med solide resultater og flere kontraktsmuligheter opprettholder Kværner målet om å øke årsomsetningen med rundt 40 prosent fra 2018 til 2023, heter det i en børsmelding fredag morgen.

– Vi er tilfreds med at vi for 33. kvartal på rad leverer et resultat i tråd med det vi har forespeilet markedet. Vi opprettholder forventningene til 2019, med inntekter for året på over 8 milliarder kroner. Vi fastholder også vårt mål om å øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023, fra drøyt 7 milliarder i 2018,» sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

Omsetning og driftsresultat i første halvår var 4.067 millioner kroner og 269 millioner kroner, mot 3.789 millioner kroner og 323 millioner kroner i samme periode i 2018.

Kværner har ingen rentebærende gjeld per 30. juni 2019. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av kvartalet var over 2,7 milliarder kroner, mot 3 milliarder kroner på samme tid i 2018. Ved utgangen av kvartalet har selskapet en ordrereserve på ni milliarder kroner. For ett år siden var ordreboken på 11,2 milliarder kroner.

