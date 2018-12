Kraftig prisøkning på tømmer

Sist gang prisene var like høye som i dag, var i 2008. De siste to årene har tømmerverdien økt med rundt 50 prosent til 426 kroner per kubikkmeter i gjennomsnitt, ifølge Landbruksdirektoratet. 2018 kan bli et rekordår for næringen, melder NRK.

Bare i tredje kvartal i år ble det avvirket 2,4 millioner kubikkmeter industrivirke for salg, til en verdi av rundt 1 milliard kroner.

Styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund trekker fram økt oppmerksomhet om klima som en viktig faktor bak utviklingen.

©NTB