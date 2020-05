Kraftig økning i Orklas resultat i første kvartal

I en pressemelding skriver selskapet at forretningsområdene Orkla Foods og Orkla Care særlig de tre siste ukene i mars opplevde en betydelig økning i etterspørsel etter matvarer og produkter til rengjøring og personlig pleie i forbindelse med koronautbruddet.

– Mye av økningen skyldtes hamstring og endret forbruksmønster, skriver Orkla.

Resultatet før skatt økte med 16 prosent til 1,15 milliarder kroner.

På forhånd var det imidlertid ventet et resultat før skatt på 1,27 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt, skriver Dagens Næringsliv.

Det har likevel ikke bare vært lyspunkter for Orkla. Forretningsområdene Food Ingredients, som leverer bakeriingredienser, og Consumer Investments, som blant annet har profesjonell rengjøring og restaurantvirksomhet, opplevde redusert etterspørsel.

– Omsetningen til selskaper som er negativt påvirket av koronaepidemien, utgjør omtrent en firedel av merkevareområdets omsetning. Koronakrisen som nå utfolder seg, skaper en ekstraordinær usikkerhet i en ekstraordinær tid, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orkla meldte allerede i midten av april at foreløpige salgstall for første kvartal viste en omsetningsøkning på 13 prosent sammenlignet med de samme månedene i fjor. Til sammen omsatte selskapet for 11,5 milliarder kroner i årets tre første måneder, mot 10,18 milliarder kroner i fjor.

