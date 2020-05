Koronasmitte hos norsk kjøttbedrift – har stanset all produksjon

Kjøttbedriften driver med skjæring av kjøtt på Furuset i Oslo. Selskapet er eid av Grilstad og Fatland. Nå er produksjonen stanset etter at flere ansatte har fått påvist koronasmitte.

– Alle de smittede har milde symptomer, ingen er alvorlig syke og ingen er på sykehus. Samtlige er satt i isolasjon, og personer som har hatt nær kontakt med dem, er satt i karantene, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi samarbeider nå med lokalt smittevernteam og bydelsoverlegen for å følge opp situasjonen, forteller Ståle Gausen, styreleder i FG Kjøttsenter.

Ifølge Gausen påvirker ikke smitteutbruddet sikkerheten på produktene.

– Vi har også et svært godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å følge opp de ansatte. Vi har dessuten løpende dialog med Mattilsynet. De fastslår at det er ingen kjente tilfeller av smitte via matvarer eller emballasje. Situasjonen påvirker derfor ikke produktsikkerheten, sier han.

Gausen forsikrer at dette heller ikke vil gå utover evnen til å levere varer, da de har innledet samarbeid med andre bedrifter som tar over produksjonen inntil videre.

Styrelederen sier i pressemeldingen at kjøttbedriften har hatt strenge smittevernsrutiner, men at de likevel ikke har lyktes med å holde smitten ute.

– Vi har blant annet delt opp produksjonen i 2 skift, for å redusere smittepresset og for å holde 2-metersregelen. Likevel ble flere av våre ansatte smittet. Det viser hvor ekstremt smittsomt dette viruset er, sier Gausen.