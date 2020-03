Korona: Tine øker kapasiteten – må produsere mer

Én av fem nordmenn sier de hamstret eller kjøpte inn ekstra mat og dagligvarer i forbindelse med koronaviruset, viser en undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, gjengitt av NRK.

Det har ført til tomme butikkhyller, noe som har gjort at til og med statsminister Erna Solberg har gått ut og sagt at vi har nok mat.

Nye kartonger

Likevel selges det mer mat i norske butikker om dagen, noe Norges største meieriselskap Tine har fått merke. De må nå øke kapasiteten på sine meierier for å dekke etterspørselen etter melk, ost og andre meieriprodukter.

– Gjennom å øke kapasiteten på våre meierier, omfordele ressurser der de trengs og samarbeide tett med dagligvarekjedene skal vi sørge for at du alltid finner melk og meieriprodukter i din lokale butikk, sier konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, i en pressemelding.

Nationen kunne tidligere denne uken forteller at Tines produkter snart kommer i butikken med et litt annet utseende enn vi er vant til. Grunnen er at Tine skal bytte design på kartongene. Planen var at dette skulle skje etter påske. Men hamstring sørget for at selskapet gikk tom for påskekartonger til melken tidligere enn planlagt.

Er i rute

Tine skriver at noen kunder melder om å ha opplevd manko på utvalgte meieriprodukter. Konsernsjefen forteller at dette mest sannsynlig har med etterslep etter stor pågang i butikkene i midten av mars.

– Vi opplevde at det plutselig ble solgt mer varer enn noen kunne forutse. Derfor tok det noen dager før alle butikker var fylt opp igjen. Her er vi nå i rute.

Han forteller at melkebilen går som normalt, at bøndene leverer like mye melk som vanlig, og at produksjonen går som normalt. Noen steder har samvirket satt inn flere skift for å sikre at det blir produsert nok produkter.

Ber folk ikke hamstre

De fleste butikker får varer levert flere ganger i uken.

– Medarbeiderne i Tine viser en fantastisk arbeidsinnsats i en vanskelig tid. Jeg er stolt av at vi klarer å holde vareflyten og leveransene tilnærmet normalt, sier Hovland.

Han oppfordrer folk til å kun handle det de har behov for.

– Nå er det viktigere enn noen gang at vi viser solidaritet og tar vare på hverandre