Koronarestriksjonene har gjort at restauranter holder stengt eller har få kunder, og mange bedrifter har droppet julebord i år. Det har ført til at Nortura sitter igjen med julemat de i utgangspunktet skulle solgt til det som kalles proffmarkedet.

– Nortura har forskjellige produkter i dagligvare og serveringsmarkedet. En nedgang i antall julebord som følge av covid-19 gjør at det er mer julemat og særlig mer pinnekjøtt tilgjengelig enn normalt. Vi trodde lenge at det ville være en viss aktivitet i dette markedet, men med restriksjonene må vi se på andre løsninger, skriver Petter Brinchmann, konserndirektør for Nortura proff.

Usikkert volum

Nøyaktig hvor stor volum med julemat det er snakk om, kan ikke Nortura gi et nøyaktig svar på. De sier samtidig at deler av tapet i serveringsmarkedet blir tatt igjen i dagligvaremarkedet, hvor salget har økt.

Brinchmann sier det har vært en balansegang mellom å forberede seg på labert salg til restauranter og hoteller, og samtidig være forberedt på at det ville bli solgt noe.

– Vi har vært forberedt på at dette kunne bli utfallet. Samtidig har vi vært avhengig av å planlegge for at det skulle være juleaktivitet i serveringsmarkedet. Det er en krevende balansering.

Dagligvare og medlemmer

Maten som skulle vært solgt til proffmarkedet, vil nå bli solgt til dagligvarehandelen eller til medlemmer, ansatte og i nettbutikk.

– Folk koser seg jo med julemat selv om det er mindre aktivitet på serveringssteder. Mat som sto klart for julebord dirigeres nå andre veier. Det er mye matglede i denne maten og vi gjør det vi kan for at dette skal bli spist til jul og ikke ende som potensiell datovare.

Han tror ikke at overskuddet vil gi utslag i prisene i butikken.

– Det er noe vi må overlate til dagligvareaktørene å svare på. Men denne julematen er et begrenset omfang, så jeg vil ikke tro det.