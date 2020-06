Korona ga minus for Nortura

Nortura hadde et driftsresultat på – 84 millioner i årets fire første måneder. Stengte kantiner, restauranter og hoteller, samt iverksatte smitteverntiltak gjorde at bondesamvirket gikk i minus.

Dette på tross av at salget i dagligvaremarkedet økte, som følge av at folk spiste mer hjemme, at grensene til Sverige ble stengt og at folk hamstret mat i starten av koronaperioden.

Fakta Nortura i første tertial i millioner (2019 i parantes) Driftsinntekter: 7430 (7404) Bruttoinntekt: 97 (188) Driftsresultat: – 84 (4) Resultat før skatt: -126 (-36)

Solgte mer ferdigmat og deiger

Dermed gikk Nortura driftsresultat ned 88 millioner i første tertial i år mot samme periode i fjor.

Driftsinntektene gikk derimot opp, og endte på 7,4 milliarder kroner. Dette er en svak økning på 0,3 prosent fra samme periode i fjor.

"Salget av Gilde- og Priorprodukter økte i tertialet sammenlignet med året før og trekkes opp av vekst i dagligvaremarkedet som følge av Koronasituasjonen. Kategoriene pølser, ferdigmat, deiger og egg vokser mest", skriver selskapet i en børsmelding.

I tillegg førte økt aktivitet i enkelte av datterselskapene til Nortura til positiv omsetning.

Økt markedsandel

Norturas markedsandel gikk opp med 0,9-prosentpoeng, til 46,3 prosent.

Det var ikke hovedsakelig nedgang i salget, men økte kostnader som følge av koronautbruddet som slo ut på resultatet til samvirket.

"Iverksatte smitteverntiltak, samt høyere produksjonstopper, bidro til økt bemanning, mer overtidsarbeid og økte renholdskostnader i perioden", skriver de.

Spesielt var det personalkostnadene som økte med 49 millioner fra i fjor, en økning på 3,9 prosent.

Resultatet trekkes videre ned av lavere slakting av storfe og gris, samt nedskrivning av varelager på kylling. Samlet resultat fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Fjordkjøkken og Norsk Protein.