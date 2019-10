Kontroversiell studie: Rødt kjøtt ikke så farlig likevel

Funnene er helt motsatt av hva helse- og ernæringstrendene og -rådene de siste årene, og vekker umiddelbare reaksjoner fra mange eksperter, ifølge Reuters.

De fleste personer kan fortsette å spise rødt og bearbeidet kjøtt som normalt, det vil si tre til fire ganger i uka for voksne i Nord-Amerika og Europa, ifølge forfatterne bak studien, som ble publisert i Annals of Internal Medicine mandag.

– Basert på forskningen kan vi ikke si med sikkerhet at å spise rødt eller bearbeidet kjøtt forårsaker kreft, diabetes eller hjertesykdom, sier førsteamanuensis Bradley Johnson ved Dalhousie University i Canada, som har vært med å lede studien.

– Trekk artikkelen

En gruppe leger fra blant annet Harvard, Yale og Stanford, inkludert en av forfatterne i studien, ber i et brev til Annals of Internal Medicine om at magasinet helst trekker saken om studien inntil videre. Dette i påvente av videre vurdering. I brevet heter det at reviderte retningslinjer som kan føre til økt forbruk av rødt og bearbeidet kjøtt, ville være uforsvarlige.

Reuters har videre sett en uttalelse fra fagleder for ernæring ved Harvard, Frank Hu, som skriver at det «fra et folkehelseperspektiv er uansvarlig og uetisk å gi kostholdsråd som er ensbetydende med å fremme økt kjøttkonsum, selv om det skulle være noe usikkerhet rundt hvor sterkt det er bevist.»

Kontraster

Verdens helseorganisasjons (WHO) kreftforskningsavdeling IARC og World Cancer Research Fund (WCRF) har begge lenge framholdt at rødt og bearbeidet kjøtt kan føre til kreft, og plasserte begge på lista over kreftfremkallende faktorer i 2015.

I EAT-Lancet kommisjonens rapport fra januar kom de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser. Der ble det anslått at et sunt og bærekraftig kosthold har et totalt inntak på omtrent 14 gram rødt kjøtt per dag per person.