Konsernsjef Gunnar Hovland på plass i Tine

Gunnar Hovland (53) startet 2. januar som ny konsernsjef i Tine. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i BN Bank og etterfølger Hanne Refsholt.

– Jeg har virkelig sett frem til denne dagen og endelig er vi i gang, sier Hovland i en pressemelding fra Tine.

Fram til 2008 hadde Hovland ulike lederstillinger i Tine, og er således ikke et nytt ansikt for meierikonsernet. Siden 2008 har han vært leder i selskapene Trondheim Kraft, Fjordkraft og BN Bank.

– Reierstad: Betydelig kommersiell suksess

Styret ønsker å forsterke Tines kommersielle arbeid med å være kundenes foretrukne valg i sine markeder fremover.

– Gunnar Hovland kan vise til betydelig kommersiell suksess i sterkt konkurranseutsatte bransjer. Vi er sikre på at hans erfaring og kompetanse vil bidra til å styrke Tines konkurransekraft fremover, sier styreleder Trond Reierstad i pressemeldingen.

Betydelige utfordringer

Hovland er klar over at norsk matproduksjon står overfor betydelige utfordringer, men slår fast at Tine er en av Norges sterkeste merkevareleverandører med betydelig innovasjonskraft og offensive ambisjoner både nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg gleder meg til å lede selskapet i tett samarbeid med kompetente medarbeidere, kunder, forbrukere og eiere. Tine har mange sterke merkevarer og et fantastisk grunnlag som jeg ser frem til å bygge videre på, sier Hovland.

Hanne Refsholt har dermed gått av som konsernsjef etter 14 år som konsernsjef i Tine. Refsholt går inn i en rolle som rådgiver i selskapet.

Fakta Gunnar Hovland Startet i Tine i 1996 som org sjef. Var deretter adm. dir i Tine Biomarin før han var direktør for Tine Ingrediens og deretter konserndirektør i Tine med ansvar for salg, eksport og marin virksomhet frem til 2008. Fra 2008 til 2011 var han adm dir i Trondheim Kraft. Etter fusjon med Fjordkraft var han også viseadm dir i Fjordkraft. Har ledet BN Bank siden 2011 og har vært en av pionerene innen digitalisering og robotisering i bank. Har også bred erfaring fra styreverv i ulike bransjer Utdannet cand agric ved UMB, har MBA fra NHH, Executive Management Programme fra Insead og Artificial Intelligence: Implications on business Strategy fra MIT Management Sloan School