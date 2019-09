Klimatrend gir stor vekst for norske hytter i høstferien

– Større klimabevissthet og økende uro og utrygghet i en del feriemål sørover i Europa – og i andre deler av verden – gjør at stadig flere nordeuropeere velger hytteferie i nærmarkedene, sier norgessjef Kim Clausen ved DanCenter til Nationen.

I Norge er det i dag rundt 440.000 fritidsboliger. Utleieoperatører spår økende interesse for ferieopphold på disse i årene som kommer.

15 prosent høstferievekst

DanCenter, og andre større aktører på utleie av fritidsboliger på det nordeuropeiske markedet, melder også om en trend der interessen for enklere hytter i norsk natur vokser – og der lengden på norgesoppholdet øker.

– Samtidig er det også voksende interesse for å leie feriehus i Norge utenom sommersesongen. Stadig flere ønsker å leie hytter i Norge både høst og vår, sier Clausen.

Vi ser en trend der særlig nye generasjoner også søker enklere fritidsboliger – med lavere standard. Kim Clausen, norgessjef ved DanCenter

Flere utleieaktører melder om en vekst for norske feriehus denne sommeren på 7 til 8 prosent og opptil 15 prosent foran årets høstferie.

– Større søkelys på klima og bærekraft gjør også at interessen for enklere hytter i norsk natur er voksende og nye statistikker viser også at hyttegjestene blir lengre i Norge, sier Clausen.

Søker enklere hytter

– Som alternativ til ferier med lange flyreiser til fjernere himmelstrøk kommer hytteferie i Norge inn som et svært interessant feriemål for stadig flere nordeuropeere. DanCenter registrerer en klart voksende interesse for ferieboliger i Norge og ser samtidig en trend der særlig nye generasjoner også søker enklere fritidsboliger – med lavere standard, sier Clausen.

DanCenter tilbyr i dag rundt 650 utleiehytter Norge – i hovedsak langs kysten fra Sørlandet til Nord-Norge.

Tyskere på topp

– Veksten i bookinger her i forhold til samme tid i fjor ligger på rundt 7 prosent. Tyske turister utgjør i år rundt 80 prosent av gjestegruppen for Dancenters utleiehytter i Norge. Nordmenn kommer som nummer to med 10 prosent, fulgt av dansker og svensker, sier Clausen.

Han opplyser at blant annet hytteferie kombinert med fritidsfiske langs norskekysten blir stadig mer populært blant DanCenters kunder rundt om i Europa.

– Dessuten er nordlysturismen i rasende utvikling og sikrer godt belegg i vinterperioden – spesielt i de nordlige områdene, sier Clausen og legger til:

– Interessen for hytteferie i Norge høst og vår er også økende – og vi registrerer at gjestene stadig forlenger Norges-oppholdet sitt – noe som også er positivt i et klimaperspektiv.

440.000 hytter i Norge

Dancenter, som har hovedkontor i Danmark, har i dag tre regionkontorer i Norge og planlegger flere.

– Vi er også svært interessert i å få mange flere utleiehytter i Norge – og potensialet er stort. Norge har i dag rundt 440.000 fritidsboliger. Kun mellom 2 og 3 prosent av disse blir i dag leid ut. Vi planlegger framover å gå inn med et støtteapparat for norske hytteeiere. Her vil eiere av fritidsboliger få tilbud om både praktisk og økonomisk støtte for tilrettelegging for utleievirksomhet, sier Clausen.

Mange nordmenn tror standarden på hyttene deres er for lav til utleie. Clausen peker på mulighetene for å oppgradere fritidsboligen, samt en utvikling der særlig nye generasjoner også søker enklere hytter – med litt lavere standard.

– Utleie klimavennlig alternativ

– Derfor er vi framover interessert i kontakt med eiere av hytter i Norge med ulik standard – for eventuelt å kunne tilpasse disse til utleie, sier Clausen.

Han peker på at Danmark er pionerer når det gjelder utleie av nettopp sommerhus og ferieleiligheter.

– Interessen for å leie feriehus er voksende både i inn- og utland og sesongene utvider seg. Stadig flere dansker velger derfor å leie ut sommerhusene sine i perioden de ikke benytter dem selv. Sett i et klimaperspektiv er dette en positiv utvikling, som vi håper kan bre seg til vårt naboland i nord, sier Clausen.

Novasol, som er Europas største utleier av ferieboliger, merker også at kortreist hytteferie i Norge blir stadig mer populært – både blant klimabevisste nordmenn og nordeuropeere.

Stor sommer- og høstvekst

Daglig leder for Novasol i Norge, Pia Buen, melder om en vekst i utleie av norske hytter på 8 prosent i sommer og en bookingvekst på 15 prosent i høstferien.

– Etterspørselen fra nærmarkedene er i stor grad vekstdriveren for hytteturismen. Interessen for kortreiste ferier øker, og utleiehyttene i Norge er godt tilpasset en slik trend, sier Buen til Nationen.

Novasol er Europas største utleier av ferieboliger. Den norske porteføljen er på mer enn 1500 hytter, og Buen opplyser at disse i år ligger an til å bli besøkt av nærmere 50.000 turister.

– Gjester fra de nordiske landene i sommer har stått for mer enn en firedel av bestillingene til hyttene våre i Norge. Vi har i sommer hatt langt flere bookinger enn før fra både dansker og svensker. Samlet vekst for bookinger i sommerukene (23–35) i 2019 er 8 prosent høyere enn i fjor, sier Buen.

Populære fjellhytter

Tyske turister utgjør fortsatt den største gjestegruppen for Novasols utleiehytter i Norge. Også besøkende fra Nederland er inne på Novasols norske topp fem-liste i år.

Hytter i Hordaland og Sørlandskysten har vært mest etterspurt i sommer, med Rogaland på tredjeplass.

– Det har allikevel vært størst rift om utleiehyttene våre på begge sider av Oslofjorden. Både Østfold og Vestfold er populært, men utvalget er foreløpig begrenset – så i disse fylkene ønsker vi avtaler med flere eiere for å kunne øke tilbudet, sier Buen.

Etterspørselen etter fjellhytter i fylker som Hedmark, Telemark og Buskerud har også stor vekst i år.

Blir lengre i Norge

– I høstferieukene 39–41 er økningen alene på 15 prosent. For september og ut oktober – uke 36 til og med uke 44 – er veksten på 5 prosent. Bestillingene varierer litt fra fylke til fylke, men ligger jevnt over mellom 6 og 10 prosent, sier Buen

Ferie med leid overnatting utenom hoteller, moteller og lignende, har fått stor utbredelse i Norge. Kategorien omfatter både utleiehytter, privat leie, vandrerhjem og camping.

– Den siste tilgjengelige turistundersøkelsen fra Innovasjon Norge viste at utenlandske turister i gjennomsnitt tilbringer 12,7 overnattingsdøgn her i landet, over fire døgn mer enn norske turister sier Trine Andreassen, markedskoordinator i Novasol.

Uten vann og strøm

Tyskerne toppet med drøyt 17 overnattingsdøgn i snitt, fulgt av nederlenderne med 14,5.

– Hytteutleien bidrar generelt til at mange tilbringer i hvert fall en uke på samme sted, selv om vi også ser en vekst for miniferier med to til fem dagers opphold, sier Andreassen.

Bookingsjef Bente Sandvik Mathisen i Norgesbooking (NB) AS på Ål merker også økende interesse for alt fra enkle små hytter uten strøm og vann – til 400 kroner døgnet – til store hytter med de fleste fasiliteter. Her er nordmenn største kundegruppen.

Klimatrend Bente Sandvik Mathisen, bookingsjef i Norgesbooking AS Vi merker også økende interesse for enkle små hytter uten strøm og vann – til 400 kroner døgnet.

– Vi tilbyr hundrevis av ferieboliger, ved både kjente og mindre kjente destinasjoner i Norge. Fra 2018 til 2019 har vi en bra bookingvekst fra både nordmenn og utlendinger – som vil oppleve norsk natur fra en hytte ved sjøen, i skogen eller på fjellet, sier Sandvik Mathisen.