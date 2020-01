Klimaåret 2019 gjenspeiles i nye mattrender i Norge

Torsdag lanserte Orkla sin nye vegetarserie Naturli', som er en rekke plantebaserte alternativer til kjøtt.

– Det er avgjørende at vi legger til rette for at folk kan prøve en endring i kjøttinntaket. Det er vårt ansvar å komme med gode produkter som gjør det enkelt for folk å bytte, sier markedssjef Hedvig R. Gjerde i Orkla Foods Norge til NTB.

6 av 10 nordmenn er villige til å spise mindre kjøtt som klimatiltak, ifølge en fersk undersøkelse fra Kantar. 2019 er omtalt som det store klimaåret, og timingen av lanseringen er derfor ikke tilfeldig, sier Gjerde.

– Vi kommer til å være med på å videreutvikle dette markedet fremover. Det var mye prat i 2019, og vi tror at 2020 blir handlingens år, sier hun.

Klimaåret har definitivt satt sitt preg på norske matvaner, ifølge matforsker Sissel Beate Rønning ved matforskningsinstituttet Nofima.

– Særlig trenden med å spise plantebaserte kjøtterstattere har blitt tydelig det siste året. Disse produktene har nå blitt tilgjengelig i restauranter og dagligvarebutikker, og vi ser økende interesse for dette, sier Rønning til NTB.

– Her på Nofima merker vi godt at folk er opptatt av klima, bærekraft, matproduksjon, mat og helse, og det er økt bevissthet rundt dette, sier hun.