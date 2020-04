Kjøttbransjen ber om utsettelse for å levere prisendringer

1. mai skal i utgangspunktet leverandørene til dagligvarehandelen levere et varsel om prisendringer for andre halvår.

Men i år virker dette vanskelig å få til. Kjøtt- og fjørfebjransens Landsforbund (KLF) ber om utsettelse til 1. juni, på grunn av flere følger av koronautbruddet.

Bommer bransjens aktører i prisjusteringen mellom foredling og handel vil det også ramme bonden.

‒ Vi ber nå om at fristen i år utsettes til 1. juni på bakgrunn av en rekke uavklarte forhold, sier Administrerende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen i en epost til Nationen.

Brev til dagligvareaktørene

De har sendt et brev til dagligvareaktørene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

"Koronasituasjonen har både direkte og indirekte påført hele verdikjeden for mat økte kostnader, usikkerhet og merarbeid. Bedriftene som har produsert for dagligvarehandelen har klart å levere på vekst i etterspørselen samtidig som de har gjennomført nødvendige smitteverntiltak", skriver de i brevet.

Videre skriver de at fokuset de siste månedene har vært på smittebeskyttelse og levering, og dermed har det ikke vært tid og mulighet til å beregne kostnadsveksten for resten av 2020.

De peker også på flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke prisene. Blant annet valutasituasjonen, hvor den norske krona er blitt sterkt svekket. Jordbruksforhandlingene som ikke går som normalt, og som man ikke vet når vil være gjennomført, vil også kunne påvirke prisene.

Lønnsoppgjøret og kraftfôrpriser

Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten, noe som pleier å være en viktig faktor i prisjusteringen. Kraftfôrprisene påvirker også kostnadene på produkter som gris, egg og kylling, og med økte priser på fôr, påvirket også dette prisjusteringen.

"Kraftfôrprisen har steget kraft som følge av flere forhold; svekket valuta, økte soyapriser internasjonalt mv, ikke mer «luft» i tollvernet og effekten av korona-tiltak i transport og produksjon. Kraftfôrprisen påvirkes i stor grad hvor kraftig prisnedskrivingen på norsk korn er. Dette besluttes normalt i jordbruksforhandlingene; hvorvidt dette skjer i år vites ikke – heller ikke hvor stor nedskrivingen ev vil bli", står det i brevet.

De mener dette er forhold som må på plass, før de kan si noe om prisendringene.

"KLF er fullt klar over at mange av de nevnte problemstillingene ikke vil være avklart til 1. juni. Men noen forhold vil være det og flere andre vil vi ha fått et noe bedre beslutningsgrunnlag for, rett og slett fordi vi har en måned til med erfaring."