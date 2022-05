Kjøttbedriften Finsbråten legges ned

Bedriften legges ned til høsten, skriver Fri Fagbevegelse.

I 2018 ble pølseproduksjonen flyttet til Leiv Vidar på Hønefoss. De siste årene har det fortsatt vært drift hos Finsbråten på Eidsvoll, men nå går det mot slutten.

Bedriften legges ned 71 år etter at brødrene Finsbråten etablerte kjøttbedriften. Finsbråten har i tillegg til pølser vært kjent for produksjon av pålegg, bacon og andre kjøttprodukter.

19 ansatte forsvinner nå fra jobben, overfor Fri Fagbevegelse sier de ansatte at det har vært lite investeringer i bedriften siden Scandza kjøpte den opp fra Finsbråten-familien i 2014.

– Vi ble lovet gull og grønne skoger ved oppkjøpet, men i dag ser vi resultatet, sier Marit Olstad, tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Kommunikasjonsdirektør i Scandza Sofie Oraug-Rygh skriver i en e-post til nettavisa at videre drift ville krevd for store investeringer.

– Vi skulle veldig gjerne fortsatt på Gruemyra, men skulle produksjon her ha blitt konkurransedyktig på lang sikt, ville det kreve enormt store investeringer – som ikke er hensiktsmessig og som vi ikke har muligheter til som liten aktør, sier Oraug-Rygh.

Hun understreker samtidig at det ikke vil være slutt for selve merkevaren Finsbråten, men at de vil utvikle den videre, men på andre lokasjoner.