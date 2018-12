Per Langdalen var fredag på Rema 1000 på Elverum, da han så teksten på entrecôte-pakken ble han litt overrasket.

«Produsert i Norge av Nortura SA for Rema 1000 AS», står det på Remas egne entrecôte. Lenger ned på forpakningen går det fram at storfekjøttet er skåret, slaktet og opprinnelig er fra Botswana.

Bildet har ført til mange reaksjoner i kommentarfeltet i gruppa Venner av norsk landbruk, som Langdalen publiserte bildet i.

– Vi synes det var litt merkelig. Det blir litt for dum merking når det står at det er produsert i Norge, når det kommer fra Botswana, sier Langdalen.

Slaktet og skåret i Botswana

På spørsmål om hvorfor det fremgår på pakken at kjøttet er produsert i Norge, når det også står at kjøttet opprinnelig er fra Botswana samt slaktet og skåret der, svarer Rema følgende:

– Kjøttet til Prima Entrecôte er slaktet og skåret i Botswana og pakket i Norge, skriver Frederik Jahr, kommunikasjonssjef i Rema 1000 i en e-post til Nationen.

– Ikke feil merking

Nortura på sin side sier at entrecôten er merket på riktig måte.

– Dette kommer i hele fileter, og så stykkes det og pakkes det til biffer på Nortura Rudshøgda. Derfor skal EFTA-merket 103 også stå på pakken. Det er strenge krav til opprinnelsesmerking på kjøtt av storfe. Vi pleier å bruke «produsert av Nortura for xxx» når vi produserer EMV, men her er det også naturlig å presisere litt mer ved å skrive «produsert i Norge av Nortura for xxx» fordi all annen opprinnelsesinformasjon viser til Botswana, og forbrukere kjenner ikke nødvendigvis til hva EFTA-ovalen betyr, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Cornelia Koppang Henriksen, i en e-post.

– Så det er ikke en feil på pakken når dere skriver ordet "produsert" i Norge, når kjøttet faktisk er produsert i Botswana og bare skjært i mindre biter her i Norge?

– Det er ingen feil. Merkingen følger kravene for merking, svarer Koppang Henriksen.

Handelsavtale

På grunn av en handelsavtale mellom SACU-landene, det vil si den sørafrikanske tollunion, som består av (Lesotho, Namibia, Botswana, Sør-Afrika og Swaziland) og EFTA-landene (Sveits, Norge, Liecthenstein og Island) så har Norge noen spesielle avtaler med disse landene. Spesielt er det opprettet en tollfri kvote for storfekjøtt fra Lesotho, Namibia og Botswana, som gjør at det ofte er å finne kjøtt fra disse landene i Norge.