Kjøper Fåvang Sag og Høvleri

Timingen for oppkjøpet er perfekt, skriver Gausdal Bruvoll i en pressemelding.

«To veldrevne og moderne industribedrifter, god økonomi og økende etterspørsel», skriver de, og legger til at selskapene nå for alvor blir å regne med i det norske trelastmarkedet.

– Markedet har konsolidert i mange år. Både produksjonsselskapene og deres kunder blir færre og større. Gausdal Bruvoll har ekspandert og investert for å være konkurransedyktige, men vi trengte et skikkelig løft når det gjelder volum, sier administrerende direktør i Gausdal Bruvoll, Jørn Nørstelien.

– Når Fåvang Sag nå blir en del av Gausdal Bruvoll-konsernet, legger vi et solid grunnlag for ytterligere videreutvikling og styrking av treindustrien i Innlandet, ikke minst regionalt i Gudbrandsdalen/Hadeland, legger han til.

Overtakelsen skjer 10. mai og har virkning fra 1. januar neste år.

Omsetter for 650 millioner

Når de to selskapene nå blir til ett, betyr det også at de vil ha et totalt produksjonsvolum på 173.000 kubikkmeter og omsetning på 650 mill. kroner.

Fåvang Sag og Høvleri ble opprettet for 90 år siden, og ble i 2016 kjøpt av Einar Smidesang. Omsetningen har siden Smidesangs overtakelse økt fra 175 mill. kroner til 266 mill. kroner. Driftsresultatet til selskapet var i fjor på 28 millioner kroner, og de har om lag 38 årsverk i staben.

Samvirkeforetaket Gausdal Bruvoll sysselsetter rundt 135 årsverk og hadde i fjor en omsetning på 379 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 46 mill. kroner. Det er eid av 1300 lokale skogeiere fra Hadeland i sør til Sel i nord.

Gausdal Bruvoll har industrilokasjoner i Gausdal som ligger rett nord for Lillehammer og Gran på Hadeland. Selskapet har den største produksjonsenheten for malt og beiset utvendig kledning i landet.

– Emosjonell prosess

Einar Smidesang er tydelig fornøyd med salget, men kommer ikke unna at det var et vanskelig valg å selge.

– Jeg er stolt og ydmyk over det vi har fått til sammen disse årene. Det har vært en fantastisk tid, og jeg verdsetter de kompetente og flotte folkene som jobber i bedriften høyt, sier han.

– Uten dem hadde vi ikke vært der vi er i dag. Det har derfor vært en krevende og emosjonell prosess fram mot beslutningen om å selge. Men jeg har kommet til at dette er riktig både for bedriften og meg. Med tøff internasjonal konkurranse, og med det kostnadsnivået vi har i Norge, må vi være mer effektive enn våre konkurrenter. Vi må ligge i forkant og satse mer på automatisering og volum. Dette krever en «større» økonomi, og det er også rasjonale bak salget av bedriften, legger han til.