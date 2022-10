Kiwi økte eggeprisen – krympet pakken

– De bruker et fenomen som kalles «knapt merkbar forskjell»-fenomenet fra psykologien. Og det handler nettopp om at kunden ikke skal merke det. Altså at man har gjort sjokoladen litt mindre, emballasjen litt tynnere eller antall tørk på en tolvte rull litt færre, sier professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole til NRK.

I juni kostet 18 Eldorado-gårdsegg 32 kroner og 90 øre. Så økte prisen til 37,40, og i september økte prisen igjen – denne gangen til 37,90. Men i tillegg er pakken altså blitt mindre.

– For bedriftene som selger tonnevis av det ene og andre, er dette store penger som de sparer, fordi de kan levere mindre til den samme prisen, sier Andreassen.

Vil ha First Price i de største pakkene

Kiwi sier at det skyldes at First Price-eggepakkene har gått over til å inneholde 18 egg.

– Vi har tradisjon for å selge First Price i våre største forpakninger med egg og har jobbet for å få First Price i 18 pakning med egg. Da vi fikk det, valgte vi å endre pakken med gårdsegg fra Eldorado til 12 pakning, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Annonse

Selger mer av billigmerkevarer

Samtidig skriver VG at butikkene, samtidig som prisene på mat og andre varer har steget, den siste tiden også har opplevd at salget av egne billigmerkevarer øker.

– Vi selger mer av First Price, men også mer av leverandørenes merkevarer som er på tilbud. Det kan tyde på at de planlegger kjøpet ut fra hva som enten er annonsert. Det tyder på at folk jakter bedre tilbud, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi.

Han vil ikke å si hvor mye First Price-salget har økt.

Coop sier imidlertid at deres lavprismerke Xtra har økt med 4 prosent så langt i år, og at trenden er økende.

Også den tredje store dagligvareaktøren, Rema 1000, sier at de siden sommeren har sett en økning i salget av de billigste alternativene, deriblant deres egne merkevarer.