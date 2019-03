Kavli kjøper vegetarmatprodusent i Finland

– Vi har en offensiv vekststrategi, og det er derfor spesielt viktig for oss å investere i matvarekategorier vi ser er i rask utvikling, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli i en pressemelding.

Med oppkjøpet av Verso Food trapper Kavli opp sine investeringer innen plantebaserte matvarer.

– Stadig flere ønsker å spise mindre kjøtt og mer frukt og grønt. Det er ikke lenger bare vegetarianere som er på jakt etter plantebaserte alternativer til kjøtt, men også mange andre som ønsker å legge om kostholdet sitt, sier Volden.

Konsernet startet så smått satsingen på plantebaserte produkter allerede i 2013. Da kjøpte de en annen finsk aktør, Planti, som produserer drikke, yoghurt og matlagingsprodukter laget av havre og soya. Merket er blant de ledende innenfor sine markedssegmenter i både Finland og Sverige.

Bondebønner

Verso ble grunnlagt i 2010 og produserer vegetariske matretter basert på bondebønnen, som erstatter blant annet kjøttdeig og kylling.

I motsetning til soyabønner og mykoprotein, dyrkes bondebønner i Norden, noe som gir korte transportavstander og god tilgjengelighet.

– Verso Food inngår også i vår langsiktige strategi om å investere mer i plantebaserte kategorier, både ut fra et forbruker- og bærekraftperspektiv. Dette var også viktig da vi i 2013 tok over Planti, sier Volden.

– Et vekstselskap trenger en eier som er villig til å investere for langsiktig vekst. Derfor er vi veldig glade for at Kavli blir vår nye eier, et selskap som gjennom sin eierform og sin strategi er svært langsiktig, sier Leena Saarinen, styreleder i Verso Foods, i pressemeldingen.

Lanserer i Sverige

Verso Food har sitt sete i Helsinki i Finland, og har siden oppstarten vokst raskt på det finske markedet. Selskapet har 17 ansatte og omsatte for drøyt 6 millioner euro i 2018. Et nytt produksjonsanlegg i Kauhava blir innviet våren 2019.

Verso Food har fra starten av hatt en ambisjon om å vokse globalt, og har allerede etablert avtaler om salg i flere andre markeder.

– Vi skal investere i og videreutvikle Verso, som vi mener har et betydelig potensial langt utenfor Finlands grenser. Vi regner med å lansere flere av selskapets produkter i Sverige allerede i 2019, sier Volden.

Kavlikonsernet omsatte for over 3,5 milliarder kroner i 2018. Konsernet har over 850 ansatte og virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge er Kavli mest kjent som eiere av O. Kavli og Q-Meieriene. Virksomheten er eid av det norske Kavlifondet, som bruker utbyttet til å støtte allmennyttige formål.