Kaller tilbake potetprodukter

Hos Rema gjelder tilbaketrekningen produktet «Fløtegratinerte poteter» 750 gram, mens Unil, et underselskap av Norgesgruppen, kaller tilbake «Eldorado Fløtegratinerte Poteter» 750 gram.

Unils produkt er solgt hos Meny, Spar, Joker og Kiwi.

Leveres tilbake i butikk

"Unil AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere tilbake til butikken der produktet er kjøpt", skriver Unil, mens Rema 1000 gjentar det samme i sin pressemelding.

Det er produktene med disse best før-datoene som kalles tilbake av Rema 1000:

6/5-2022, 7/5-2022, 7/6-2022, 8/6-2022, 9/6-2022, 10/6-2022, 11/6-2022.

Unil kaller tilbake produktene med disse datoene:

08.05.2022, 09.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 28.05.2022

Forbudt i mat

Ifølge Mattilsynet er bruk av etylenoksid forbudt i produksjon av mat i EU og EØS.

"Det er derfor ikke tillatt å bruke råvarer eller ingredienser som inneholder etylenoksid, selv om etylenoksid ikke påvises i det ferdige produktet", skriver de.

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak.

Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig dersom det inntas i store mengder over tid.

Nylig kalte Coop tilbake to bearnaise saus-produkter som inneholdt det samme plantevernmiddelet.