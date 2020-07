Kaller tilbake flere produkter – kan være helsefarlig for allergikere

Det er snakk om sju produkter som trekkes tilbake fra markedet. Al'fez chilipaste harissa, Al'fez tahini dressing, Al'fez hummus, Al'fez tagine saus aprikos & koriander, Al'fez perle couscous naturell, Al'fez couscous m/ marokkansk krydder og Al'fez bulgur er ikke riktig merket. (Se full oversikt nederst i saken)

Flere av produktene inneholder både spor av nøtter og sesam, noe som kan gi allergiske reaksjoner.

Solgt hos flere kjeder

Varene er solgt hos Meny, Spar, Joker, Bunnpris, Coop og en del spesialforretninger og grossister.

"Oluf Lorentzen AS ber forbruker om å kaste produktet. Produktet utgjør ingen helsefare for personer som ikke har allergier mot peanøtter, nøtter, sesam og sulfitt", skriver Matportalen, Mattilsynets informasjonsside om mat.

Kan gi allergisk reaksjon ved små mengder

Nøtteallergi er en av de vanligste matallergiene vi har. Allergien kan føre til svært alvorlige reaksjoner selv ved små mengder, skriver Astma- og Allergiforbundet på sine nettsider.

"De vanligste allergiske reaksjonene mot nøtter og peanøtter er kløe og hevelse i munn og svelg. Elveblest, magesmerter, oppkast og eksemoppbluss/forverring er også symptomer som kan oppstå. Noen begynner også å renne fra nese og øyne ved eksponering for nøtter og/eller peanøtter", skriver de.

Også allergi mot sesamfrø kan gi lignende reaksjoner. Ifølge Orkla kan også små mengder gi allergi.

"Fordi sesamallergener er lik den biokjemiske strukturen til peanøttallergener, er personer med sesamallergi utsatt for å kunne reagere på peanøtter, og vice-versa. Substanser i disse plantene er så like hverandre at immunsystemet behandler dem likt," skriver Orkla på sine nettsider.

Disse produktene kalles tilbake:

Al'fez chilipaste harissa 100 g. EAN 5034444112208. Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.

Al'fez tahini dressing 200 g. EAN 5034444112512. Kan inneholde spor av peanøtter og nøtter.

Al'fez hummus 160 g. EAN 5034444112666. Kan inneholde spor av peanøtter og nøtter.

Al'fez tagine saus aprikos & koriander 350 g. EAN 5034444112109. Mangelfullt allergen deklarering for sulfitt, samt kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.

Al'fez perle couscous naturell 200 g. EAN 5034444113267. Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.

Al'fez couscous m/ marokkansk krydder 200 g. EAN 5034444113229. Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.

Al'fez bulgur 250 g. EAN 5034444113274. Kan inneholde spor av peanøtter, nøtter og sesam.