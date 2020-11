Kaller tilbake disse

Produkter som kalles tilbake er ELDORADO Flerkornsbriks 300 g, med holdbarhetsdatoene 07.11.20, 28.11.2020, 06.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020 og 21.12.2020.

"Berørte produkter fjernes fra butikk. Forbrukere som har produktet, kan levere det tilbake i butikk og få igjen pengene eller nytt produkt", skriver Unil, som er en del av Norgesgruppen, i en pressemelding.

Les også: Forventer at flere mulige kreftfremkallende produkter må trekkes tilbake

Produktet er en på listen av flere produkter som er trukket tilbake, da det er oppdaget sesamfrø med for høye nivåer av det kreftfremkallende stoffet etylenoksid.

Flere produkter trukket tilbake

Både Coop og Norgesgruppen har trukket tilbake produkter som knekkebrød, pølsebrød, kornbrød og rundstykker som er solgt hos Norgesgruppens butikker Meny, Kiwi, Joker, Spar, Nærbutikken og alle Coops butikker.

Annonse

Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av sesamfrø som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener kan det gi økt kreftrisiko dersom det inntas i store mengder over tid.

Les også: Trekker tilbake rundstykker og brød

Mattilsynet i gang med sporing

Mattilsynet er i gang med sporing av produktene som inneholder disse sesamfrøene, har Vigdis Jenderå, seniorinspektør og fagrådgiver fremmedstoffer, merking og kvalitet i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo, tidligere sagt til Nationen.

– Virksomhetene (importører, leverandører og produsenter) har en plikt og et ansvar for å trekke varer fra markedet når det er nødvendig. Alle virksomheter er pålagt å ha et sporbarhetssystem. De skal kunne spore til hvem som har mottatt deres varer og til hvem varene er mottatt fra. Mattilsynet samarbeider og følger opp virksomheten på dette, forteller hun.

Les også: Coop trekker tilbake brød

Etylenoksid er et ulovlig stoff i EU, og skal ikke inn i matkjeden. Det er ingen akutt helsefarefare for noen, men etylenoksid kan gi helseskader over tid ved stort inntak.

– Arbeidet er høyt prioritert i Mattilsynet. Det jobbes i alle regionen med å kontrollere at tilbaketrekkingen utføres og at varene destrueres, forteller hun.