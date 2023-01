Kaller inn dagligvaregigantene til nytt møte om økte matpriser

Konkurransedirektør Tina Søreide sier det er to ting som bekymrer henne:

– Det ene er hvordan bransjen har kommunisert prisøkningene på forhånd. Vi har gjentatte ganger advart mot at prissignaler i mediene i seg selv kan være prisdrivende. Og det andre er selve innretningen, hvor dette forhandles om i to vinduer, sier Søreide til Dagens Næringsliv.

Bransjen har de siste månedene varslet gjentatte ganger om økte priser fra 1. februar.

Hun sier de valgte å innkalle bransjeaktører til møter for å bli forsikret om at «de forstår hvorfor det kan være problematisk» – og samtidig advare om at prissignalene i ytterste konsekvens kan bryte konkurranseloven.

– Det er ikke opplagt ulovlig, men det kan uansett virke konkurransehemmende, og vi har derfor bedt aktørene om å unngå det, sier Søreide.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tidligere bedt tilsynet se på uttalelsene fra bransjen.