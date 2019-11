Kaffegiganter slår seg sammen

Det norske kaffemarkedet kan få en ny gigant å bryne seg på etter at kaffeprodusentene Nestlé og Starbucks har slått seg sammen.

For øyeblikket dominerer Joh. Johannson kaffe og nederlandske JDE over 85 prosent av det norske hjemmekaffemarkedet, ifølge Dagens Næringsliv.

– Når de to største kaffeaktørene i verden trenger seg inn i dette markedet kan det bli dramatisk, sett fra et nasjonalt kaffehus. Oppkjøpet av Starbucks-rettighetene er et godt bilde på det som nå skjer. Og man skal ikke undervurdere internasjonalt kjente merkevarer, og hvilken stilling de har i Norge, sier sjef Espen Gjerde i Joh. Johannson kaffe.

Mens JDE eier Friele kaffe står Joh. Johannson kaffe bak merkevarer som Evergood, Ali og Jacobs.

Nestlé har med den nye avtalen sikret seg rettighet til å selge Starbucks-kaffe i salgskanaler utenfor kaffebarene. Den globale avtalen har en verdi på rundt 65 milliarder kroner, ifølge avisen.

– Det er veldig strategisk interessant og logisk. Dette er to merkevarer som utfyller hverandre. Begge er eksperter innen sine felt, sier sjef Vladimir Wendl i Nestlé Norge.