Justervesenet vil sikre at kjøttbransjen leverer nok kjøtt i innpakningen

Det skriver Justervesenet i pressemelding. Saken har blant annet blitt omtalt av Dinside.no.

– Justervesenet erfarer at enkelte aktører i ferdigpakkebransjen er for dårlige til å etterleve regelverket, men mener at dette kan skyldes manglende kunnskap om kravene, står det i pressemeldingen.

Nå varsler de hyppigere tilsyn.

– Ferdigpakkede kjøttvarer omsettes for store verdier, og vi har sett eksempler på at det hos enkelte aktører er observert vesentlige avvik. Vi tror at manglende kunnskap om krav kan være en årsak til at etterlevelsen ikke er så god som vi ønsker. Med fokus på tilsyn i denne sektoren ønsker vi å oppnå høyere bevissthet hos aktørene, sier avdelingsdirektør for tilsyn i Justervesenet, Nils Magnar Thomassen.

Ikke lov med for lite kjøtt

Regelen er at det i gjennomsnittet i et parti med kjøtt, ikke skal være mindre kjøtt enn det som er opplyst på pakken.

– Kravet er ikke at innholdet skal være 100 prosent nøyaktig i absolutt alle ferdigpakninger, men gjennomsnittet i et parti skal ikke være under det som står påført pakningen. Videre skal alle pakninger inneholde mer enn en minsteverdi som er angitt i regelverket, skriver de i pressemeldingen.

Justervesenet opplyser om at de opplever flere avvik enn at det er for lite kjøtt i pakken.

– I tillegg til at vi av og til ser at det rett og slett er for lite innhold i pakkene, finner vi også andre typer avvik som kan føre til feil målinger dersom dette ikke blir rettet. Feilvisning på kontrollvekter, manglende plombering, manglende samsvarsvurdering, eller mangelfulle styringssystemer er avvik som går igjen. Gjennom tilsynsarbeidet i 2020 ønsker vi å løfte kunnskapen om dette hos aktørene, sier Thomassen.

– Ivareta tillit

Han mener Justervesenet bidrar til å ivareta tilliten til kjøttbransjen ved å holde et øye med at aktørene overholder reglene.

– Kjøttvarer representerer store verdier for samfunnet. Vi er opptatt av å ivareta tilliten til bransjen, og vil i 2020 prioritere tilsyn med bedrifter som fremstiller ferdigpakninger, sier han.