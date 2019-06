Jaan Ivar Semlitsch er ny toppsjef i Orkla

Onsdag ble Jaan Ivar Semlitsch Orklas nye konsernsjef. Han er 47 år og synes han har fått drømmejobben.

– Hvorfor takket du ja til denne jobben?

– Orkla er et solid selskap med solide eiere. For meg er dette på en måte drømmejobben, å få muligheten til å utvikle Orkla videre med mange spennende muligheter.

– Hva blir de største utfordringene for Orkla fremover?

– Nei, jeg tror ikke jeg skal gå inn i spesifike utfordordringer, for jeg har ikke startet enda. Så jeg må sette meg inn i selskapet, treffe ansatte og jobbe tett sammen med styret. Jeg tror jeg skal komme tilbake til det. Men det blir mange utfordringer og muligheter.

– Når fikk du vite at du hadde fått jobben?

– Du, det fikk jeg vite veldig tett på denne pressekonferansen. Så det har vært veldig hektisk de siste par dagene.

– Hva er ditt personlige forhold til Grandiosa og Toro?

– Jeg er vokst opp på Orkla-produkter, kanskje spesielt Toro og Grandiosa, så jeg er veldig glad i Orklas produkter, ler han.

– Så du feiret den nye jobben med en Grandiosa?

– Ja, jeg hadde faktisk en Grandiosa i går kveld, en halv en, så tok ungene resten.

– Hva i din yrkesbakgrunn blir nyttigst for deg i Orkla?

– Jeg tror kanskje erfaringen med å ha jobbet i store organisasjoner, internasjonale virksomheter og det å ha vært i bransjer hvor det har vært mange endringer og det å tilpasse seg hurtig. Det håper jeg at jeg kan bringe med videre i den nye jobben.

– Når du ikke jobber, hva gjør du da?

– For det første har jeg kone og tre barn som jeg bruker tid sammen med. Jeg er også en ivrig løper, så jeg løper alltid Oslo maraton en gang i året og tiden blir dårligere og dårligere for hvert år. Det er liksom det jeg gjør utenom, ellers gjør jeg ikke så mye annet.

– Hvor kommer du fra?

– Jeg kommer fra Drammen og så har jeg bodd på Stabekk de siste 18-19 årene.

– Der var det vel ikke en ku å se?

– Nei, jeg må inrømme at jeg er en bygutt fra Drammen, på godt og ondt, ler han.

– Men kona kommer fra Ås, det er en ordentlig bra landbrukskommune.

– Rekkehus eller gård?

– Rekkehus.

Stein Erik Hagen er styreleder i Orkla og var med på å ansette den nye konsernsjefen.

– Hvorfor valgte dere Jaan Ivar Semlitsch til jobben som ny konsernsjef i Orkla?

– Vi valgte han ut fra en totalvurdering. Vi hadde mange gode kandidater, mange velkvalifiserte. Så det gikk mye på personligheten, på at vi følte han hadde en kraft, han hadde riktig alder, han kunne vise til veldig gode resultater og etter mange samtaler kom vi til at han var den rette mannen. Det var en totalvurdering.

– Hvilke egenskaper ser dere etter?

– Vi ser etter en visjonær, en som har gjennomføringskraft. En som har erfaring fra internasjonal virksomhet og større organisasjoner og som har et godt forhold til tillitsvalgte.

– Hvordan er det med kvinneandelen?

– Vi hadde gode kvinnelige kandidater, men vi velger den vi mener er best egnet helt uavhengig av kjønn. Men vi har to kvinner i Orkla ledelsen.

Men i Orkla sin ledelse sitter det to kvinner som er ansvarlig for de to største områdene våre, som står for godt over halvparten av inntjeningen, så de er godt representert når det gjelder krone og øre.