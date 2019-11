Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy

Da vannet i kranene på Askøy utenfor Bergen ikke kunne drikkes på grunn av smittefaren i sommer, ba isprodusenten kommunen om hjelp, skriver Bergensavisen. For å kunne opprettholde produksjonen midt i sommervarmen fikk fabrikken tilkjørt 2,1 millioner liter vann mens kommunen forsøkte å finne ut hvordan drikkevannet ble forurenset.

Over 2.000 mennesker på Askøy ble i sommer syke etter å ha fått i seg E. coli-bakterier gjennom drikkevannet.

Regningen på 600.000 kroner for det tilkjørte vannet sendte derimot kommunen videre til isprodusenten. Et møte mellom Isbjørn Is og rådmannen i kommunen tirsdag endte uten en løsning.

– Vi kom ikke til enighet. De er veldig uenige med tilbakemeldingen fra oss, som var at vi har et likebehandlingsprinsipp når det gjelder næringsstøtte. Det er de selv som må dekke sin egne kostnader, sier rådmann Eystein Venneslan til avisa.

Også andre bedrifter i området fikk problemer og ekstra utgifter under vannkrisen, men har trukket sine krav, skriver Bergens Tidende. Det som er spesielt med saken fra iskremprodusenten, er at det var kommunen som bestilte vannet som ble tilkjørt fra nabokommunen.

