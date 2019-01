Isbrereklame ikkje bra for klimaet

Dei lange flyturane turistar må ta for å komme hit er nemleg ikkje bra for klimaet.

– Det er eit paradoks, og det seier eg til turistane. «Jo lenger de flyg for å kome hit og sjå breen, jo lenger blir gåturen opp til brefronten».

Det seier breførar og dagleg leiar for Jostedalen breførarlag Steinar Bruheim til NRK. Han har ført tusenvis av turistar opp på Nigardsbreen, inst i Sogn.

Der er det blitt vanskeleg å finne gode ruter opp på den minkande isbreen. Grunna klimaeffekten vil han derfor ikkje marknadsføre breen i land langt borte.

– Ein person som flyr tur-retur Beijing-Oslo slepp ut like mykje CO₂ som ein gjennomsnittleg nordmann gjer på seks månader, fortel klimaforskar Karen Richardsen Moberg ved Vestlandsforsking.

Ho synest ikkje det passar å marknadsføre Noreg i land på andre sida av jorda viss ein skal nå dei internasjonale klimamåla.

Dei siste tre åra har Innovasjon Noreg brukt åtte millionar kroner på marknadsføring i Kina og har jobba tett med Fjord Noreg rundt satsinga.

– Vi prøver å få dei «rette» turistane hit; dei som blir lengst mogleg, set eit minst mogleg klimaavtrykk når dei er her og legg att mest pengar, seier Kristian Jørgensen, administrerande direktør i Fjord Noreg. Men han vedgår at det er eit stort dilemma at flyreisene legg att eit så stort klimaavtrykk.