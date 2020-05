Inviterer til digital grillfest med lam

Lørdag 30. mai håper Nord-Trøndelag Sau og Geit at hele Norge legger lam på grillen. Hvert år pleier lokallagene til Sau og Geit å grille kjøtt fra småfe utenfor butikker, med mål om å rette oppmerksomheten mot kjøttypen.

Men i år har koronaviruset satt en stopper for grillingen.

– Vi fikk signal fra Norsk Sau og Geit sentralt om at det ikke ble noen grillaksjon i år, med grilling på nærbutikken og oppmerksomhet på lam. Så vi tenkte at vi måtte finne på noe, og bestemte at vi skulle gjennomføre en grillaksjon på nett. Vi vil også mase på våre nærbutikker om å ta inn mer lam, forteller Kristoffer Moan, styremedlem i Nord-Trøndelag Sau og Geit.

Fra sesong- til helårsvare

Sau- og lammekjøtt har i flere år kun vært en sesongvare man har fått om høsten, men de siste årene har det vært økt fokus på småfekjøttet. Moan mener likevel at kjedene må bli flinkere til å ta kjøttet inn i butikkene.

– Problemet ligger dypere enn å kjøre på med aksjoner, for kjedene har ødelagt prisen på småfe. De kjører bare sesong, og tar inn visse partier med småfe. Også dumper de prisen for å konkurrere med nabokjeder. Det betyr også at prisen til oss produsentene blir mindre. Vi ønsker en mer jevn flyt på varestrømmen.

Med på laget for grillprosjektet er Nortura. Årets prosjekt skal skape blest om lammet.

– Sauelagrene er tømt, så det var veldig naturlig å ta fram lammet nå, som vi har reguleringslagre på. Det er ikke noe bedre på grillen enn kvalitetslam.

Norgesgruppen tar tak

Moan påpeker at det er kjedene som må gjøre endringer for å få mer salg av sau og lam.

– Vi ønsker at de tar mer ansvar for den norske bonden, og promoterer kjøttet i butikken.

Hos Norgesgruppen sier de at lam vil få en plass blant grillvarene i år.

– Vi har lenge sett et behov for å gjøre lam til et helårsprodukt i større grad, og da er det jo viktig med produktet til grillen i sommersesongen. Når produktene tilpasses situasjonen de skal spises i, så selger det også bedre, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Norgesgruppen eier butikker som Meny, Kiwi, Joker og Spar, og Søyeland sier utvalget er forskjellig fra butikk til butikk.

– Men du vil blant annet finne grillribbe, krydrede grillskiver, grillam av bog og lår, lammekoteletter, lammelår i skiver naturell og med kryddersmør og rødvinsmarinert fårefilet.

#grillaksjonlam2020

For å delta på den digitale grillfesten legger du ut grillbilder og -videoer med #grillaksjonlam2020. Fem av dem som legger ut bilder vinner et fenalår og produkter fra Nortura.

– Jeg skal ikke legge føringer på hva folk skal putte på grillen. Det er jo alt fra burgere til fileter, så det er smak og behag, sier Moan, styremedlem Nord-Trøndelag Sau og Geit.