Investerer 160 millioner i meieri

Samvirket legger 160 millioner kroner i potten for å ruste opp meieriet i Brumunddal.

Tine skriver at det er et viktig reguleringsanlegg som har vokst fra å motta 40 millioner liter i år 2000 til 120 millioner liter i år. Etter 2023 kan mengden bli enda høyere, og anlegget er også viktig for UHT-produksjon.

Men meieriet er i dag ikke dimensjonert for å motta et så stort volum. Viktige funksjoner som melkebehandling og vaskestasjon ble bygget for å motta langt mindre melk enn de gjør i 2021. På grunn av dette er det ikke mer kapasitet, og ifølge Tine er både risikoen for og konsekvensene av driftsstans betydelig på hele eller deler av anlegget.

– Med denne investeringen får vi utnyttet kapasiteten for tørking og UHT-produksjonen i Brumunddal. Vi reduserer risikoen for driftsstans, vi får håndtert den økte melkemengden på en effektiv måte og vi løser et økende behov for UHT-produkter i markedet, sier konserndirektør Per Ivar Berg i en pressemelding.

Fakta Dette er UHT Står for ultra høy temperatur, og er en varmebehandling som gjør produktene langtidsholdbare. Brukes eksempelvis i smaksatt melk, kaffe- og matfløte, puddinger og sauser.

UHT-produkter og pulver er i vekst, og det er i dag Brumunddal, Ålesund og Sandnessjøen som driver med produksjon av dette. Innen våren 2022 skal en innstilling på framtidig struktur for produksjon av disse produktene ligge klar.

– Investeringen i Brumunddal betyr ikke at vi har bestemt noen retning for framtidig produksjon av pulver og UHT. Med erfaring fra tidligere prosjekter vil det ta anslagsvis åtte år før et eventuelt nytt anlegg kan være i full drift og vi har lagt den tidshorisonten til grunn i lønnsomhetsberegningene for investeringen i Brumunddal, sier Berg.