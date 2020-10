Innstramming i vente for utenlandske arbeidere

Det er klart etter at helseminister Bent Høie (H) mandag var i et møte med NHO og LO om saken.

Ifølge NRKs opplysninger ligger det an til at den såkalte fritidskarantenen vil bli fjernet, altså at man kan gå på jobb, men må holde seg hjemme på fritiden. Det vil også bli krav om enerom på brakkerigg og testing for koronavirus hver tredje dag, erfarer NRK.

Høie understreker for sin del at regjeringen ennå ikke har konkludert. En beslutning skal tas i løpet av dagen, og så vil de nye tiltakene bli presentert på en pressekonferanse klokka 16.

– Vi jobber med å se på det nå, sier Høie til NTB.

Bakteppet er at utenlandske arbeidere til nå har sluppet ti dager karantene for å kunne holde hjulene i industrien i gang. Men dette unntaket innebærer forhøyet risiko for importsmitte, forklarer Høie.

Han mener denne risikoen i større grad må tas høyde for når smitteutviklingen i Europa er så negativ som nå.

– Den aller største utfordringen er at smittesituasjonen endrer seg så dramatisk. Derfor vurderer regjeringen innskjerpinger i ordningen. Før vi konkluderer, har vi behov for å drøfte det med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sier Høie.