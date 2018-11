Ingen ulv i sikte på årets julemelk fra Tine

I fjor fikk designet på julekartongene mye kritikk for å ha avbildet rovdyr, blant annet en prominent ulv, på melkekartongene.

«Har det rablet fullstendig?» og «Respektløst overfor de bøndene som sliter med disse dyra» var blant kommentarene postet på Tines Facebook-sider i fjor.

«Det er ikke umulig at vi havner på Dagsnytt 18 nok en gang, og det ser vi frem til.» Lars Galtung, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine

Det var designet på helmelken, hvor silhuetter av norsk ulv, gaupe og ørn ble brukt som illustrasjoner i historien om den norske fjøsnissen, som satte sinn i kok.

Populær diva

I år satser Tine på å gi all plass til en mer unisont folkekjær karakter; Fjøsnissen.

Lars Galtung, direktør kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine, sier det var Fjøsnissen selv som krevde all plassen på kartongen i år.

– Hva skjedde med ulven og de andre rovdyrene?

– Galleriet på melkekartongene i år og kommunikasjonen gjennom sosiale medier vil i år utelukkende dreie seg om Fjøsnissen og hans gjester. Designet på kartongen endres årlig, og i år har vi valgt Fjøsnissen, fordi han ble enormt populær i fjor. Han vant Gullfisken for årets TV-reklame og han fikk tusenvis av følgere på sosiale medier, og vi tenker at tiden er moden for å gi ham enda større oppgaver. Og da krevde han å ha den scenen helt alene, sier Galtung.

– Ble det for sterke reaksjoner fra eierne aka den norske bonden i fjor?

– Det var et voldsomt engasjement i fjor, både fra eiere og fra folk i bygd og by. Det synes vi var herlig. Vi håper på like sterkt engasjement i år, og at folk har en mening om det Fjøsnissen finner på i tida frem mot jul, sier Galtung.

Håper på Dax18

Han sier Tine forstår at det ble delte meninger om designet i fjor.

– Vi blir ikke overrasket om det blir delte meninger om designet også i år. Det er vi forberedt på. Det er ikke umulig at vi havner på Dagsnytt 18 nok en gang, og det ser vi frem til. Vi kan love at Fjøsnissen har mye galskap på lur, sier Galtung.

I år har melkeprodusenten byttet ut rovdyr med redskaper.

– Litt av greia er at Fjøsnissen har rota bort en del ting, og får å få plass til alt sammen, trenger vi hele kartongen. Det skal være mulig å se dem, om folk leter godt nok, sier Galtung.