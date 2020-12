Ingen streik i egg- og fjærfekjøttindustrien

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke kom torsdag kveld til enighet etter at det i november ble brudd i forhandlingene.

– Vi er tilfredse med å ha kommet fram til en løsning, sier Camilla S. Roander, forhandlingsleder fra NHO Mat og Drikke.

I tillegg til å tydeliggjøre bestemmelser for arbeidstid, gis det et generelt tillegg på 0,50 kroner. I tillegg øker minstelønnssatsen med 5,60 kroner per time, til 189,30 kroner, inkludert det generelle tillegget. Fagbrevtillegget økes med 0,50 kroner per time, og ansiennitetssatsene etter 5 og 10 år økes med 0,30 kroner.

– Vi er fornøyd med helheten i oppgjøret hvor vi både har fått forbedret arbeidstidsbestemmelsene og økning av satsene for ansiennitet og fagbrev, sier Stein Hagala forhandlingsleder i NNN.

