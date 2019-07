Ingen nedgang i salget av svinekjøtt

– Det er litt tidlig å konkludere hundre prosent, men vi kan ikke se signifikante tegn til at salgstallene har gått ned. Sammenlignet med i fjor sommer skyldes endringene i salgstall vær og kampanjer, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland til VG.

Det bekrefter samme trend som det Søyland oppga da Nationen spurte henne om det samme for omtrent en uke siden. Den gangen oppga også Coop-kjeden at den ikke hadde merket noen salgseffekt, mens Nortura, som leverer til de fleste butikker i Norge, mente det var for tidlig å si noe.

Administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, sier svinenæringen skal gjenoppbygge tillit blant forbrukerne. De har hatt møte med mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), og det skal gjøres en rekke tiltak for å sikre at svinekjøtt blir produsert på en god dyrevelferdsmessig måte.

– Ett av tiltakene er at dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet. Det betyr at alle svineprodusenter må følge programmet, sier Eik-Nes.

Han legger til at handlingene som dokumentaren avslørte er uakseptable, og at mange svinebønder tar sterkt avstand fra det som er kommet fram.

