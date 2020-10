Hele 89 prosent av de spurte i Ispos omdømmeundersøkelse svarte at de har meget eller ganske godt inntrykk av Tine. Dette gjør Tine til den organisasjonen med best omdømme i Norge. Bak følger NRK og Coop.

Et annet samvirke, Felleskjøpet, følger på fjerdeplass, mens Gjensidige, TV2, Jotun, SAS og Posten følger på topp 10.

– Jeg vil rette en takk til hele verdikjeden vår. Et godt omdømme er resultatet av den jobben alle våre eiere og medarbeidere gjør for å produsere og levere fantastiske meieriprodukter fra levende distrikter over hele Norge, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine i en pressemelding.

Tine øker antallet som har et meget godt eller ganske godt inntrykk med syv prosentpoeng fra i fjor.

Helseetater og Regjeringen øker mest

Annonse

Ifølge NRK er det Folkehelseinstiuttet, Regjeringen og Helsedirektoratet som har økt mest i omdømme.

– Jeg er veldig glad for det omdømmet vi har. Samtidig tenker jeg at dette først og fremst er en forpliktelse. Det som er fint er å få frem at innsatsen som alle våre medarbeidere gjør gjennom en veldig krevende tid blir verdsatt, sier FHI-direktøren, Camilla Stoltenberg til NRK.

Posten med kraftig økning

Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmemålinger i Ipsos, sier til statskanalen at årets omdømmeøkning er veldig uvanlig, men ikke overaskende.

– Fortellingene og budskapene fra disse etatene har vært klare og entydige. De har snakket om ting de presumptivt har greie på, de har ikke gått ut med andre innspill og de holder seg til sine saker.

Posten er et av selskapene med mest omdømmeøkning. Fra at bare 62 prosent av befolkningen hadde et meget eller ganske godt inntrykk av selskapet i 2019, har de økt til hele 74 prosent i år.