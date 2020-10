Ingen bryggeristreik etter enighet i meklingen

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og drikke ble natt til lørdag enige i meklingen. Dermed blir det ingen bryggeristreik.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyd med at vi er kommet i havn. Særlig på spørsmålet om arbeidstid, sier forhandlingsleder i NNN, Ann Elise Hildebrandt, i en pressemelding til Nationen.

Det gis et generelt tillegg på 50 øre fra 1. mai. I tillegg øker minstelønnssatsen med 5,60 per time. Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Annonse

Presisering av daglig arbeidstid

NNN har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

Det er også enighet om at viktige dokumenter for ansatte og tillitsvalgte bør foreligge på norsk, fordi det er blitt vanlig at bedrifter benytter engelsk som arbeidsspråk.

Det tas inn en bestemmelse i overenskomsten om at bedriftene ikke har anledning til å forskjellsbehandle de ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist den 13. november.