Importen av ost har økt kraftig: – Det er skremmende

Importen av ost har økt kraftig første halvår, opplyser Tine i en video på deres medlemssider.

Importert ost utgjør nå 16,5 prosent av salget i Norge. I et vanlig år kommer grensehandelen på toppen av det, men koronapandemien gjør at effekten av det er betydelig redusert.

– Den ordinære importen av ost økte med så mye som 9 prosent første halvår. Det synes vi er krevende. Det er mye melk i en kilo ost, sier Tines fagsjef for politikk og samfunnskontakt, Helle Huseby, i videoen.

Legger man erstatningsost på toppen, går norske melkebønder glipp av å produsere 135 millioner liter melk.

– Det er litt skremmende at osteimporten øker. Omtrent 16 prosent av forbruket vi har av ost er importert. Det tilsier at vi må jobbe hardt for at norsk melk skal være konkurransekraftig i møte med den importerte melka, påpeker Lise Sandsbråten, som også er fagsjef for politikk og samfunnskontakt i Tine.

Av de importerte ostene er det størst økning av ferske oster, fetaoster og spesialoster, med henholdvis 19, 16 og 10 prosent.

Revet ost har økt fra 801 til 854 tonn. Det er en økning på syv prosent.

Også importen av faste og halvfaste oster øker mye. Fra 970 til 1024 tonn utgjør en økning på seks prosent.

– Det er også krevende. Det er oster som direkte konkurrerer med vår Norvegia, Gauda og så videre, sier Huseby.