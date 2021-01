Ikea trekker tilbake flere tusen pakker med knekkebrød

Forpakninger med 250 gram av det aktuelle produktet er solgt i en rekke Ikea-butikker i Norge. Ikea AS foretar tilbaketrekking fra markedet, melder Mattilsynet på sine nettsider fredag.

Ikea AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å levere det tilbake til butikk for full refusjon.

– Det vi ønsker er at folk ikke spiser dette produktet. Det er snakk om lave mengder av dette stoffet, og du må spise veldig store mengder for at det skal kunne utgjøre alvorlige helseskader, sier Siv E. Egger Westin i Ikeas kommunikasjonsavdeling til Nationen.

– Det er altså ikke farlig dersom forbrukerne har spist det, sier Westin.

Over 8000 pakker er solgt

Ifølge Westin er pakkene med knekkebrød solgt i en flere land, også utenfor Norden.

– Vi har solgt 8400 pakker av knekkebrødene i Norge, med best før dato 12. februar 2021. Funnet av etylenoksid over grenseverdi i sesamfrø benyttet i produktet ble oppdaget av leverandøren selv i desember. De ga oss beskjed om dette rundt juletider. Da stoppet vi salget av dette produktet, iser Westin.

Produkter er produsert av Lantmännan Cerealis.

Etylenoksid er en giftig gass som brukes til desinfeksjon og produksjon av etylenglykol. Etylenoksid er utgangsstoff for en rekke tekniske produkter. Etylenoksid dreper insekter og bakterier og benyttes i blandinger med karbondioksid som middel mot utøy.

Kan over tid gi økt kreftrisiko

Studier viser at etylenoksid kan være gentoksisk (kan skade arvestoffet, journ.anm.) og det er derfor ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak. Mattilsynet viser til at man ikke blir akutt syk av å spise sesamfrø eller produkter laget med disse sesamfrøene.

Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader. Hvor mye risikoen øker vil være avhengig av hvor mye etylenoksid du får i deg fra forurensede sesamfrø over tid. Selv om risikoen øker, fører det nødvendigvis ikke til utvikling av alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av sesamfrø som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener, kan det over tid gi økt kreftrisiko, skriver Mattilsynet på sine nettsider.