I flere europeiske land, i blant annet Storbritannia, har det de siste årene blitt en trend å leie juletre i en potte fremover å kjøpe et nytt ferdighogd tre hvert år.

Når jula er over blir treet hentet inn igjen av produsenten, før det blir leid ut på nytt neste jul.

Når treet har vokst seg for stort til å bli brukt som juletre, blir det plantet tilbake i skogen eller i hagen.

Har forsøkt metoden i Norge

Daglig leder i bransjeorganisasjonen Norsk Juletre, Heidi Amundsen, forteller at noen få norske juletreprodusenter har forsøkt seg på metoden uten å lykkes.

– Tilbakemeldingene er at det er veldig vanskelig å få til i Norge. De som har prøvd det har ikke fått det helt til, sier hun til Nationen.

Amundsen peker på flere utfordringer med å skulle leie ut juletrær i potter her til lands.

– For det første er det vanskelig å få treet til å gro bra i ei potte. Pottene fryser fort, mens snøen beskytter jorda i skogen. Den andre store utfordringen er de store temperaturforskjellene. Ute er det gjerne 20 kuldegrader og inne viser gradestokken over 20 varmegrader. Treet blir ikke bra når det skal ut igjen. Det får ikke muligheten til å akklimatisere seg, forklarer hun.

Liker ideen

Amundsen synes likevel at den unike måten å bruke juletreet på er spennende.

– Tanken bak og ideen med at treet kan brukes flere ganger er suveren. Det kan jo bli en metode i Norge også, men da må vi finne en tresort som tåler det, sier Amundsen.

– Per dags dato fokuserer vi på trærne som vokser i juletrefeltene, men hvem vet hva som skjer i fremtiden, legger hun til.

Nytt prosjekt med Nibio

Etter jul starter Norsk Juletre og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) et prosjekt der de skal finne økologiske tiltak for å kontrollere skadedyr på juletrær.

Juletredyrkerne må faktisk beskytte trærne sine mot skadegjørere i minst sju år før de kan selges.

Prosjektet skal undersøke hvordan nyttedyr, for eksempel gulløyer, kan brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr som ulike lusearter, slik at bruken av kjemiske plantevernmidler kan reduseres eller utelukkes helt.

– Her vil vi kombinere bruken av spesifikke luktstoffer og blomstrende kantsoner som gir mat, beskyttelse og overvintringsplasser for nyttedyr, forteller Nibio-forsker Anette Sundbye i en pressemelding.