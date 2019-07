Forventer at vi bruker flere milliarder på grensehandel i sommer

− Vi ser nok en gang en sterk sommerhandel av mat og drikke. Etter julehandelen er det månedene mai til august som er viktigst for omsetningen av mat og drikke, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare i en pressemelding.

En stor andel av kronene vi bruker på mat og drikke i sommermånedene kommer fra dagligvarebutikkene. Dette er spesielt for typisk feriedestinasjoner i Norge, som har sin største og viktigste del av omsetning i denne perioden av året.

− Sommerhandelen er viktig for mange lokalsamfunn rundt om i landet, hvor for eksempel den lokale dagligvarebutikken henter en stor del av omsetningen i sommermånedene. I enkelte kommuner mer enn dobler butikkene omsetningen sin, sier Størksen.

Samtidig som en del dagligvarebutikker kan juble over mange sommergjester, fylles også svenske butikker opp av kjøpeglade nordmenn.

Ifølge Virke sto svenske butikker for om lag seks prosent av den norske dagligvarehandelen i 2018. I sommer forventer de at nordmenn vil handle for 2,75 milliarder kroner på dagsturer til utlandet.

− Sverige er Norges fjerde største dagligvareaktør og omsetter for mer enn Bunnpris-kjeden, som har 250 butikker i Norge. Det forteller oss at grensehandelen går hardt utover norske arbeidsplasser og kontrollen på folkehelsepolitikken. Det høye norske avgiftsnivået sender nordmenn rett inn i svenske butikker, sier Størksen.

Det merker man på statistikken som Kvarud analyse har gjennomført på vegne av Virke. Den viser at det er dagligvarebutikkene i grensenære Østfold som har lavest omsetning på kjøp av mat og drikke i landet.

− Østfold har klart lavest omsetning per innbygger innen kjøp av mat og drikke. Dagligvarebutikkene i Østfold omsatte for 31.927 kroner per innbygger i 2018, mer enn 8 000 kroner under landsgjennomsnittet. Til sammenligning omsatte dagligvarebutikkene i Sogn og Fjordane for 44.775 kroner per innbygger, sier Størksen.

Omsetning per innbygger Fakta Omsetning per innbygger i kroner ekskludert mva. Troms – 45.857 Oppland – 45.421 Sogn og Fjordane – 44.775 Finnmark – 44.386 Nordland – 44.129 Hordaland – 42.918 Telemark – 42.257 Møre og Romsdal – 42.218 Aust-Agder – 41.627 Trøndelag – 41.266 Buskerud – 41.238 Vestfold – 40.623 Vest-Agder – 40.368 Akershus – 39.480 Hedmark – 39.078 Rogaland – 38.978 Oslo – 37.813 Østfold – 31.927 Kilde: Kvarud Analyse/Virke