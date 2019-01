I disse fylkene øker alkoholsalget mest

Vinmonopolet har publisert salgstallene for 2018, og på landsbasis kjøpte vi 82 millioner liter på Vinmonopolets utsalgssteder i fjor. Det var en økning på 1,6 prosents økning sammenlignet med 2017.

Det er fylkene Akershus (3,7 prosent), Aust-Agder (3,3 prosent) og Buskerud (2,7 prosent) som opplever den største veksten. Mens alkoholsalget har økt de fleste steder i landet, gikk salget ned med 1,1 prosent i Nordland.

– Dette skyldes nok både en dårligere sommer i Nordland enn i det øvrige Norge, samt at fylket i økende grad er utsatt for grensehandel i Sverige, skriver Vinmonopolet på sine sider.

Alkoholsagt 2018 Fakta Akershus – 9.898.706 liter – 3,7 prosentvis endring fra 2017 Aust-Agder – 1.803.928 liter – 3,3 prosentvis endring fra 2017 Buskerud – 4.325.439 liter – 2,7 prosentvis endring fra 2017 Finnmark – 1.129.452 liter – 2,2 prosentvis endring fra 2017 Hedmark – 2.584.133 liter – 2,4 prosentvis endring fra 2017 Hordaland – 8.174.619 liter – 2.2 prosentvis endring fra 2017 Møre og Romsdal – 3.893.513 – 0,9 prosentvis endring fra 2017 Nordland – 4.238.065 – -1,1 prosentvis endring fra 2017 Oppland – 3.151.837 – 1,4 prosentvis endringfra 2017 Oslo – 12.362.458 – 0,2 prosentvis endring fra 2017 Rogaland – 6.913.250 – 2,3 prosentvis endring fra 2017 Sogn og Fjordane – 1.427.570 – 1,0 prosentvis endring fra 2017 Telemark – 2.519.382 liter – 1,3 prosentvis endring fra 2017 Troms – 3.021.962 – 0,0 prosentvis endring fra 2017 Trøndelag – 7.016.892 – 1,2 prosentvis endring fra 2017 Vest-Agder – 2.493.296 – 2,6 prosentvis endring fra 2017 Vestfold – 4.229.068 – 2,1 prosentvis endring fra 2017 Østfold – 2.822.761 – 1,9 prosentvis endring fra 2017 Totalt – 82.006.331 liter – 1,6 prosentvis endring fra 2017

Mindre rødvinssalg

Rødvin topper listen over den type vare som selger mest på Vinmonopolet, men samtidig viser det seg det er forskjell på hvilket opprinnelsesland som gjør det best.

– Mens italiensk og chilensk rødvin synker markert er det solid vekst for spansk og ikke minst fransk rødvin, som er det vinlandet som på tvers av kategoriene opplever størst vekst i 2018, skriver Vinmonopolet.

Likevel går rødvinsalget totalt tilbake med 2,8 prosent.

– Det meste av nedgangen kom i perioden mai til august, da størsteparten av Norge opplevde tidenes varmeste sommer, står det videre.

Over statistikken over hvilke utsalgssteder hos Vinmonopolet som har solgt aller best er det Vinmonopolet på kjøpesenter CC Vest på vestkanten i Oslo, som har solgt mest, med over 1 million liter solgt.

Topp tre per fylke Fakta Topp utsalgssteder per fylke Akershus: Holmen senter, Nesbru Asker Sandvika, Bærum Aust-Agder: Arendal Grimstad Tvedestrand Buskerud: Bragernes, Drammen Liertoppen, Lier Strømsø, Drammen Finnmark: Alta Hammerfest Kirkenes Hedmark: Hamar Elverum Brumunddal Hordaland: Bergen storsenter, Bergen Valkendorfsgate, Bergen Lagunen, Bergen Møre og Romsdal: Moa, Ålesund Molde Kristiansund Nordland: City Nord, Bodø Mo i Rana Narvik Oppland: Gjøvik Lillehammer Fagernes Oslo: CC Vest, Oslo Oslo City, Oslo Lambertseter, Oslo Rogaland: Kvadrat, Sandnes Hillevåg, Stavanger Haugesund Sogn og Fjordane: Førde Sogndal Florø Telemark: Skien Porsgrunn Stathelle Troms: Langnes, Tromsø Harstad Sentrum, Tromsø Trøndelag: Valentinlyst, Trondheim Lade, Trondheim City Syd, Trondheim Vest-Agder: Lillemarkens, Kristiansand Sørlandssenteret, Kristiansand Vågsbygd, Kristiansand Vestfold: Sandefjord Nøtterøy Tønsberg Østfold: Rygge Torvbyen, Fredrikstad Østsiden, Fredrikstad Kilde: Vinmonopolet

Lite norsk i toppen

Selv om Italia synker, og Frankrike stiger på vinstatistikken, er det verken en fransk eller italiensk vin som befinner seg helt på toppen av lista. Det mest solgte produktet solgt på Vinmonopolet i 2018 var rødvinen Falling Feather Ruby Cabernet fra USA.

Videre på lista kom en henholdsvis spansk og italiensk rødvin.

Det første norskproduserte på lista over de mest solgte produktene er vodkaen Kalinka på en 32. plass. Det er vodka og akevitt som er norskproduserte varene som kommer høyest opp på statistikken til Vinmonopolet.

Topp 10 Mest solgt 1. Falling Feather Ruby Cabernet (USA) 2. Marqués de Nombrevilla Garn. (Spania) 3. Tommasi Graticcio Appassionato (Italia) 4. Gato Negro Cabernet Sauvignon (Chile) 5. Escada Touriga Nacional (Portugal) 6. Laroche Chardonnay L (Frankrike) 7. Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon (Chile) 8. Castelforte Rosso Veneto (Italia) 9. Dr. L Riesling (Tyskland) 10. Dworek Vodka (Polen) Kilde: Vinmonopolet